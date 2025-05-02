Пришельцы против ЦРУ: американская разведка обнаружила две базы гуманоидов на Земле

Центральное разведывательное управление США рассекретило местонахождение трех баз инопланетян, сообщила газета Daily Mail. Две базы пришельцев, как выяснили американские спецслужбы, находятся на Земле. Из опубликованных файлов ЦРУ следует, что гуманоиды выглядят по-разному, а часть из них внешне не отличается от людей. Как агенты вышли на след инопланетян — в материале «Газеты.Ru».

Правительство США, возможно, нашло доказательство существования инопланетян еще несколько десятилетий назад, сообщила газета Daily Mail. Такой вывод можно сделать после всплывших документов ЦРУ, из которых следует, что у пришельцев есть как минимум три базы, две из которых находятся на Земле, еще одна — в пределах Солнечной системы . Речь идет о проведении экспериментов в 1970–1980 годах с людьми, которые утверждали, что могут видеть удаленные объекты — феномен называли «дистанционным наблюдением».

В одном из отчетов есть описание баз инопланетян: первая якобы находится на Аляске, вторая в Южной Америке или Африке, а третья на Титане, спутнике Сатурна. Как уточнили авторы статьи, на инопланетных базах обнаружили «три типа объектов и существ». У одного из них была «очень большая, округлой формы» голова и «очень нечеловеческая внешность», в то время как другого пришельца описали как «очень бледного» с «острым носом» . А вот на Титане «наблюдатели» увидели практически ничем не отличающихся от людей гуманоидов.

«Но база Титана, похоже, была укомплектована учеными-людьми, в том числе «привлекательной женщиной»», — уточнили журналисты.

Что известно о программе ЦРУ

Сеансы «дистанционного видения» были частью сверхсекретной программы ЦРУ «Звездные врата», в рамках которой агенты вербовали людей, обладавших экстрасенсорными способностями, для военных и разведывательных целей во время холодной войны. Программу запустили в начале 1970-х, однако уже в 1995 году прекратили: ее признали «научно ненадежной и неэффективной с оперативной точки зрения для сбора разведданных».

Доклад об инопланетных базах подготовили в 1987 году, однако рассекретили лишь 13 лет спустя. 12-страничный документ содержит также несколько рисунков: агенты пытались описать базы пришельцев. На одной из зарисовок узнали гору Хейс на Аляске. За ней долгое время наблюдали, пытаясь выследить НЛО.

«Многочисленные свидетели сообщали, что видели летающие тарелки, странные огни и другие необъяснимые явления в этом районе. Хотя удаленный наблюдатель не описал саму базу подробно, они утверждали, что видели «два типа сущностей, связанных с этим местом», — добавили авторы статьи.

По словам «наблюдателя», возле одной из баз стояли двое существ, «выполняющих какую-то рутинную задачу». Внутри базы каким-то образом увидели еще двух сущностей. Одна из них сидела за консолью за экраном, а вторая делала что-то на заднем плане.

Во времена Холодной войны ЦРУ работало в рамках нескольких секретных программ «дистанционного видения», напомнили журналисты. По их словам, американские спецслужбы с помощью «экстрасенсов» отслеживали похищенных террористами людей и помогали искать беглых преступников в США.

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Встреча советских солдат с НЛО

Пару недель назад в сети разошлась новость об очередном рассекреченном отчете ЦРУ, согласно которому после встречи с гуманоидами окаменели более 20 советских солдат. Все бы ничего, да вот только на сайте Центрального разведывательного управления оказалась перепечатка из киевской газеты «Голос Украины» от 27 марта 1993 года. Многие скептически отнеслись к опубликованному «расследованию», поскольку найти первоисточник попросту невозможно.

Несмотря на это, сами авторы отчета признали: за основу материала взяли публикацию в украинской газете. Из статьи следует, что ЦРУ якобы получило доступ к документам КГБ после распада Советского Союза. В одном из них будто бы описывался случай контакта солдат с НЛО между 1989 и 1990 годами. Объект в форме тарелки пролетел над военной базой, где проходили учения.

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Как отметили в американской спецслужбе, советские военные атаковали пришельцев ракетой класса «земля-воздух», тарелка рухнула недалеко от базы. Однако из-под обломков якобы выбрались гуманоиды с огромными головами и большими черными глазами, слились в одного мега-гуманоида, при этом жужжали и вели себя недружелюбно. После этого пришелец вспыхнул ярким светом и превратил 21 военнослужащего в камни. Двоим будто бы удалось спастись: они стояли в тени, и страшный инопланетный свет не оказал на них никакого действия.