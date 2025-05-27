Сотрудника Гарварда уличили в продаже человеческих останков

В США бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, попался на краже и продаже человеческих останков, которые были завещаны науке. Об этом сообщила газета People со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в течение пяти лет Лодж тайком выносил из морга части тел. Все останки принадлежали людям, добровольно завещавшим свои тела Гарвардскому университету. По условиям донорства, после использования в научных целях тела должны были быть кремированы, захоронены или возвращены семье, согласно их воле. Однако Лодж изымал части тел до их утилизации.

В обвинительном заключении говорится, что мужчина продавал головы, мозг, кожу, кости и другие фрагменты тел. Но делал он это не один — ему помогала его жена Дениз, которая, как утверждается, отправляла покупателям части тел, получая за это десятки тысяч долларов. Например, только один из клиентов из Пенсильвании перевел ей более $37 тысяч за три года. В примечаниях к платежам в системе PayPal значились записи вроде «голова №7» и «мозги».

Следствие также установило, что одна из покупательниц из Массачусетса получала от Лоджа человеческую кожу для дубления, а однажды лично встречалась с ним в морге, чтобы забрать «товар».

Супруга американца также признала вину, однако приговор ей пока не вынесли. Сам Лодж ожидает дальнейшего разбирательства. После отчета службы пробации суд вынесет ему приговор.

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