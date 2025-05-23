На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загадочный череп, найденный в саду мужчины, озадачил людей

Daily Mail: соцсети удивил череп, найденный в саду британца
close
Josh Woolliscroft/metro.co.uk

Загадочный череп, найденный в саду британца, озадачил людей, пишет Metro.

Как рассказал Джош Вуллискрофт из Лондона, череп нашла его собака. Сначала мужчина подумал, что нашел человеческие останки, но после осмотра понял: это кость животного. Однако строение находки вызвало множество вопросов у британца, он не смог идентифицировать череп, попросив помощи у пользователей соцсетей.

Большинство участников сообщества высказали мнение, что череп принадлежит крупному млекопитающему — например, корове, оленю или лошади. Некоторые отметили наличие характерных зубов и формы черепа, указывающих именно на лошадь. Однако единого мнения пока нет.

Один из пользователей предположил интересную версию: при строительстве домов в этом районе мог использоваться грунт из реки Темзы, в котором оказались остатки животных, живших там много лет назад. Возможно, таким образом череп попал в сад.

Точного объяснения этому факту пока нет. Однако специалисты отмечают, что подобные находки в Лондоне — не редкость. При расширении городской застройки часто используют старый грунт, в котором могут находиться останки людей или животных, относящиеся к разным историческим эпохам.

Некоторые пользователи соцсетей добавили юмора, шутя, что череп мог быть частью средневекового цирка или принадлежать домашнему питомцу древнего мага. Однако большинство склоняется к более научным объяснениям.

Ранее турист на Филиппинах сфотографировал на пляже существо, похожее на «инопланетянина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами