Загадочный череп, найденный в саду мужчины, озадачил людей

Загадочный череп, найденный в саду британца, озадачил людей, пишет Metro.

Как рассказал Джош Вуллискрофт из Лондона, череп нашла его собака. Сначала мужчина подумал, что нашел человеческие останки, но после осмотра понял: это кость животного. Однако строение находки вызвало множество вопросов у британца, он не смог идентифицировать череп, попросив помощи у пользователей соцсетей.

Большинство участников сообщества высказали мнение, что череп принадлежит крупному млекопитающему — например, корове, оленю или лошади. Некоторые отметили наличие характерных зубов и формы черепа, указывающих именно на лошадь. Однако единого мнения пока нет.

Один из пользователей предположил интересную версию: при строительстве домов в этом районе мог использоваться грунт из реки Темзы, в котором оказались остатки животных, живших там много лет назад. Возможно, таким образом череп попал в сад.

Точного объяснения этому факту пока нет. Однако специалисты отмечают, что подобные находки в Лондоне — не редкость. При расширении городской застройки часто используют старый грунт, в котором могут находиться останки людей или животных, относящиеся к разным историческим эпохам.

Некоторые пользователи соцсетей добавили юмора, шутя, что череп мог быть частью средневекового цирка или принадлежать домашнему питомцу древнего мага. Однако большинство склоняется к более научным объяснениям.

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