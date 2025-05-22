Почти половина россиян любит гулять по лесу

Rambler&Co: каждый пятый россиян хотя бы раз терялся в лесу

Почти половина россиян (39%) любит гулять в лесу, а 23% собирают там ягоды или грибы, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахование жизни».

Около половины россиян (49%), по данным опроса, несколько раз в месяц отдыхают за городом, 20% — несколько раз в год, 17% — не чаще 1 раза в году, а 14% — почти никогда.

Опрос показал, что каждый пятый россиянин хотя бы раз терялся в лесу.

Самой частой причиной потери в лесу 37% россиян назвали потерю ориентации в пространстве, 31% — незнание местности, 22% — человеческую беспечность, 3% — плохую погоду, а 2% — потерю памяти.

Говоря о своих действиях в случае потери в лесу, 25% респондентов заявили, что попробуют позвонить родным, 23% — в службу спасения, а 8% — друзьям. Также 44% участников опроса заявили, что постараются найти дорогу самостоятельно.

Перед отправкой в лес 24% респондентов заявили, что берут с собой телефон или рацию, 12% — карту, 13% изучают маршрут заранее, 11% сообщают о своем маршруте близким, 9% берут с собой еду, 5% — фонарик.

Опрос проходил с 12 по 16 мая 2025 году на ресурсах Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 43 295 жителей России.