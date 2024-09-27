В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту стрельбы из-за ягод и грибов

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту стрельбы из-за ягод и грибов в лесу на территории Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причиной послужило заявление от 74-летней пенсионерки из города Сестрорецка, которая сообщила, что во время сбора ягод и грибов на нее напала неизвестная женщина. Злоумышленница четыре раза выстрелила в пострадавшую из травматического пистолета, после чего скрылась с места происшествия.

Стражи порядка предварительно установили личность нападавшей. Ею оказалась 70-летняя женщина, имя которой в публикации не раскрывается.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Причины конфликта устанавливаются», — добавили в управлении МВД РФ.

Одним из первых об инциденте, произошедшем 26 сентября в лесу на территории Всеволожского района, сообщил телеканал 78.ru. По информации журналистов, 74-летняя пенсионерка подверглась нападению недалеко от поселка Западная Лица.

В результате стрельбы жительнице города Сестрорецка понадобилась медицинская помощь. Три пули попали ей в бедренную кость левой ноги. При этом после оказания необходимой помощи врачи направили женщину на амбулаторное лечение.

Ранее в Сахалинской области медведь напал на пенсионерку, собиравшую грибы в лесу.