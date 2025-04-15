Названа неожиданная опасность растений

Исследователи из Нанькайского университета в Китае впервые доказали, что листья растений могут напрямую поглощать микропластик из атмосферы, что приводит к широкому распространению пластиковых полимеров в растительности. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые провели полевые исследования и лабораторные эксперименты, в ходе которых выявили значительные концентрации полиэтилентерефталата (PET) и полистирола (PS) в листьях, собранных как в городских районах, так и на сельскохозяйственных участках. Пластик проникал внутрь тканей растений, накапливаясь в сосудистых структурах и специальных клетках, таких как трихомы.

До настоящего времени основной путь попадания микропластика в растения связывали с корневой системой. Однако новое исследование показало, что поглощение частиц через листья с последующим перемещением может быть даже более значительным, особенно в загрязненных районах.

В частности, вблизи дакроновой фабрики и свалки в Тяньцзине концентрации микропластика в сухих листьях достигали десятков тысяч нанограммов на грамм — что в 100 раз превышает показатели, зафиксированные на территории университетского кампуса. Подобные уровни были обнаружены и для полистирола.

Авторы также выявили наличие микропластика в девяти видах листовых овощей. Причем растения, выращенные в открытом грунте, содержали значительно больше пластика, чем те, что росли в теплицах. Наибольшее накопление наблюдалось в внешних и старых листьях, что указывает на эффект накопления со временем.

По мнению ученых, выводы исследования тревожны: атмосферное загрязнение микропластиком — важный и ранее недооцененный путь попадания пластика в растения. Поскольку листья — это основа большинства наземных пищевых цепей, наличие микропластика в их тканях может повлиять не только на здоровье растений, но и на животных, насекомых и человека.

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