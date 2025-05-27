Узбекистан может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Узбекистан планирует разрешить гражданам России, Казахстана и Азербайджана въезд на территорию республики по внутренним паспортам. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает газета «Известия».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ведется работа по упрощению въезда для граждан стран-партнеров. Планируется разрешить посещение республики по внутренним паспортам или ID-картам сроком до 30 дней. В МИД отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры и подготовка предложений. В ведомстве подчеркнули, что Ташкент стремится обеспечить удобство передвижения, а также укрепить туризм и деловые связи.

Сейчас для въезда в Узбекистан гражданам России требуется заграничный паспорт. При пребывании в стране более 15 дней необходимо оформить временную регистрацию.

26 мая сообщалось, что Каршинский городской суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя страны к четырем годам ограничения свободы за участие в военной службе по контракту в России. Суд при этом учел сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие судимости и смягчающие обстоятельства.

Ранее министры обороны РФ и Узбекистана подписали план стратегического партнерства.