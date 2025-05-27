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В России планируют увеличить штраф для родителей вчетверо

«Известия»: в России планируют увеличить штраф для родителей
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Shutterstock

В России могут увеличить до двух тысяч рублей штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Инициативу одобрило правительство, выяснила газета «Известия».

Газета отмечает, что инициатива предполагает увеличение максимального штрафа в четыре раза — до двух тысяч рублей, а минимальный — в пять раз, до 500 рублей.

Как рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки также ужесточат административную ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской и иной запрещенной атрибутики или символики. Эксперт также отметил, что штрафы по статье КоАП РФ о ненадлежащем воспитании не повышались с 2007 года и уже потеряли экономическую актуальность.

Адвокат Оксана Грикевич со ссылкой на данные органов опеки и попечительства, а также МВД отметила, что штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей применяются достаточно часто, но точная статистика может меняться в зависимости от региона и конкретной ситуации.

В свою очередь юрист Светлана Стрежнева рассказала, что если ребенок совершит проступок из-за неисполнения родительских обязанностей, взрослых могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Юрист отметила, что гражданско-правовая ответственность за действия детей отличается в зависимости от возраста. Так, например, до 14 лет родители полностью отвечают за причиненный им вред, указала эксперт.

Ранее юрист рассказала о штрафах за прогулки подростков после комендантского часа.

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