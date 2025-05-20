В Кемеровской области врачи не оказали пятилетнему ребенку помощь после укуса клеща

В Кузбассе пятилетнему ребенку не оказали в больнице помощь после укуса клеща

Жительница Кузбасса пожаловалась на то, что медики отказались оказывать помощь ее пятилетнему ребенку после укуса клеща, так как у нее не было оригинала страхового полиса. Об этом женщина рассказала в беседе с пабликом «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам женщины, 9 мая она привезла в больницу поселка Промышленный пятилетнего ребенка после укуса клеща. Мать маленького пациента утверждает, что их встретили медсестры, которые первым делом спросили о наличии медицинского полиса. И когда услышали ответ, что им могут показать только фотографию документа, они якобы отказались делать укол от энцефалита.

«Они мне в ответ: «вакцина стоит восемь тысяч, мы вам не можем ее поставить без страховки». Я им сказала, что давайте я ее у вас куплю, но поставьте ребенку укол, ребенок не привит. Медсестра стояла, руками махали и говорила, что нет», — посетовала подписчица паблика.

Женщина рассказала, что у нее забрали паразита, который укусил ребенка, на экспертизу, после чего отправили их домой. Она удивилась, что медики не назначили ребенку никакого профилактического лечения.

Через два дня постоянных звонков в больницу, мать пациента узнала, что клещ был носителем боррелиоза. В этот раз ребенка пригласили на введение иммуноглобулина, а также прописали антибактериальное лечение.

В пресс-службе больницы в ответ на историю местной жительницы ответили извинениями. Там отметили, что успели с введением профилактической дозы иммуноглобулина, которую вводят в течение 72 часов, но признали, что медсестра нарушила внутренний регламент.

«Медицинской сестрой не был вызван дежурный врач для консультации, что является нарушением должностных обязанностей», — уточнили в медучреждении, добавив, что сотруднице объявили выговор.

Ранее сообщалось, что в Псковской области боррелиозный клещ впился в глаз шестилетней девочке.