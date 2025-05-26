Петербургский пенсионер поверил аферистам и лишился 5,2 млн рублей

В Петербурге 91-летний местный житель поверил мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Калининском районе города. В период с 1 по 19 мая аферисты связывались с пожилым петербуржцем и в течение трех недель «обрабатывали» пожилого мужчину по телефону, чтобы тот передал им свои сбережения.

Мужчина поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям. Пенсионер передал неизвестному мужчине у своего дома на проспекте Просвещения более 5,2 млн рублей.

До этого екатеринбуржец не поверил, что его обманывают мошенники, и лишился 10,9 млн рублей. После попытки снять деньги мужчину вызвали в банке и объяснили, что тот общается со злоумышленниками, однако он все равно отправил деньги аферистам.

Ранее калининградец пытался заработать на бирже и лишился 6,5 млн рублей.