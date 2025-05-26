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Екатеринбуржец не поверил, что его обманывают мошенники, и лишился 10,9 млн рублей

В Екатеринбурге электросварщик отдал аферистам почти 11 млн рублей
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Электросварщик из Екатеринбурга лишился более чем десяти миллионов рублей, поверив в легенду аферистов. Об этом сообщает управление МВД по Свердловской области.

По словам мужчины, с профиля якобы заместителя директора по кадрам его предприятия ему поступило сообщение о проверке со стороны правоохранителей. Позже ему рассказали, что кто-то якобы пытался похитить его деньги.

Чтобы обезопасить средства, их необходимо отправить на указанный счет. Следуя инструкции, электросварщик обналичил 4,4 млн рублей и перевел их мошенникам.

«Далее аналогичным образом мужчина перевел еще 3 млн 595 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

После попытки снять оставшиеся деньги, его вызвали в банк и объяснили, что его пытаются обмануть аферисты. Мужчина поверил, но позже злоумышленники убедили его, что его обманывают, он должен перевести три миллиона на определенные реквизиты. Всего он отдал мошенникам 10,9 млн рублей.

Ранее вор проник в квартиру москвички и украл сейф с 10 млн рублей.

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