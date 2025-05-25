Калининградец пытался заработать на бирже и лишился 6,5 млн рублей

Житель Калининграда остался без накоплений и взял крупный кредит, поверив лжеинвесторам. Об этом сообщает областное управление МВД.

С 54-летним заместителем директора фирмы неизвестные связались в одном из мессенджеров. Аферисты предложили мужчине простой способ быстрого заработка на бирже. Злоумышленник представился аналитиком инвестиционной компании, он убедил потерпевшего открыть специальный инвестиционный счет и переводить туда деньги.

Калининградец обналичил накопления в сумме 2,7 млн рублей, а затем оформил кредит на 3,8 млн рублей. Полученные деньги он перевел в криптовалюту и внес на счет. После этого мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 6,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что профессор МГУ за четыре месяца отдал мошенникам более 52 миллионов рублей. Он встретился с курьерами 16 раз, отдав мошенникам все свои сбережения. Позже 77-летний мужчина рассказал полиции, что злоумышленники убедили его продать свои две квартиры: одну на Ленинском проспекте, а вторую — на Вешняковской улице. Правоохранители завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники обманули узницу концлагеря под предлогом чистки вентиляции.