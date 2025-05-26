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В Амурской области школьница ушла на дно реки, ее не спасли

В Благовещенске 16-летняя девушка ушла на дно реки
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Pixabay

В Благовещенске прокуратура проводит проверку после того, как 16-летняя девушка ушла на дно водоема. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, школьница отправилась купаться вечером, но в какой-то момент оказалась под водой и не смогла подняться на поверхность самостоятельно. Спасти ее не смогли.

На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

В Коми четыре человека провалились под лед на снегоходе. Три местных жителя вместе с мальчиком 2013-го года рождения поехали на озеро Екишавад, чтобы порыбачить, но к месту они отправились на ледоходе.

По пути транспортное средство попало в полынью, спасти пассажиров не удалось.

Ранее в ХМАО на реке Обь первоклассники провалились под лед.

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