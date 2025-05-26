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Мужчина занялся онанизмом на улице российского города и смутил прохожих

Mash: в Краснодаре мужчина смутил прохожих, занявшись онанизмом на улице
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Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре заметили уличного онаниста. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел возле кофейни в микрорайоне Панорама. Посетители заведения стали свидетелями необычной ситуации — мужчина стал просматривать видео непристойного содержания и занялся онанизмом прямо на улице.

Очевидцы сняли мужчину на видео. На кадрах видно, как он смотрит ролики и занимается мастурбацией.

До этого неодетый онанист надругался над игрушкой, найденной в подъезде многоэтажки в Тюмени. На записи с камер видеонаблюдения мужчина около 25 минут ходит по подъезду, смотрит что-то на экране телефона и удовлетворяет себя. Соседи вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, личность нарушителя установили. Стражи порядка не стали комментировать случившееся.

Ранее онанист пробрался на концерт Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Варшаве.

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