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Двухлетняя девочка отравилась электролитом, найденным в гараже

Mash: в Бурятии ребенок выпил электролит вместо сока
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Селенгинском районе Бурятии двухлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись электролитом, найденным в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в Гусиноозерске. Двухлетняя девочка нашла в гараже отца бутылку из-под сока и сделала несколько глотков. Вместо напитка в емкости оказалась техническая жидкость — электролит.

Пострадавшая госпитализирована с химическими ожогами гортани и пищевода. На момент поступления в больницу состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась во время прогулки в парке, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в парке Интернационалистов, девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала несколько глотков. Когда ребенку стало плохо, мать доставила дочь в больницу. У ребенка диагностировано токсическое отравление, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, в найденной бутылке могло находиться наркотическое вещество.

Ранее в Оренбургской области девочка получила обширные ожоги, опрокинув термопот.

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