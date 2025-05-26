На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге пьяная компания с детьми устроила стрельбу и попала на видео

В Екатеринбурге нетрезвая компания открыла стрельбу около карьера

В Екатеринбурге компания отдыхающих стреляла из травматического пистолета около карьера, рядом с которым часто ходят дети. Об этом сообщает «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в поселке Северка. По словам очевидца, дебоширы приехали на двух машинах, в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они стреляли по местному зданию, затем целились в случайном направлении.

Как рассказал местный житель, вместе с компанией на место приехали двое маленьких детей. При этом многие гуляют с детьми рядом.

«Происходило это все часа четыре, с трех часов дня, в семь вечера они уехали», – сообщается в публикации.

По словам очевидца, сотрудники МВД якобы приехали на место и спустя несколько минут уехали, компания тем временем не уехала.

В полиции прокомментировали ситуацию. Там заявили, что сотрудники установили всех участников и провели беседу.

«Спустя некоторое время туда дополнительно был направлен еще один наряд и участковый с целью установления возможных очевидцев инцидента», – рассказали в МВД.

После всех необходимых мероприятий будет принято решение.

Ранее в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами