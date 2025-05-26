В Екатеринбурге пьяная компания с детьми устроила стрельбу и попала на видео

В Екатеринбурге компания отдыхающих стреляла из травматического пистолета около карьера, рядом с которым часто ходят дети. Об этом сообщает «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в поселке Северка. По словам очевидца, дебоширы приехали на двух машинах, в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они стреляли по местному зданию, затем целились в случайном направлении.

Как рассказал местный житель, вместе с компанией на место приехали двое маленьких детей. При этом многие гуляют с детьми рядом.

«Происходило это все часа четыре, с трех часов дня, в семь вечера они уехали», – сообщается в публикации.

По словам очевидца, сотрудники МВД якобы приехали на место и спустя несколько минут уехали, компания тем временем не уехала.

В полиции прокомментировали ситуацию. Там заявили, что сотрудники установили всех участников и провели беседу.

«Спустя некоторое время туда дополнительно был направлен еще один наряд и участковый с целью установления возможных очевидцев инцидента», – рассказали в МВД.

После всех необходимых мероприятий будет принято решение.

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