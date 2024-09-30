Голый онанист надругался над игрушкой, найденной в подъезде многоэтажки в Тюмени

Неодетый мужчина, терроризирующий жителей многоэтажки в Тюмени, надругался над игрушкой в подъезде. Об этом сообщает 72.ru.

По информации издания, жители тюменской многоэтажки жалуются на мужчину, который выходит в подъезд неодетым в темное время суток и совершает непристойные действия.

На записи с камер видеонаблюдения он около 25 минут ходит по подъезду, смотрит что-то на экране телефона и удовлетворяет себя. От действий мужчины пострадала также оставленная там игрушка.

«На почтовых ящиках соседи оставляли ненужные вещи. А он взял и надругался над игрушкой. На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили», — рассказал жилец дома, передает издание.

Комментариев от сотрудников правоохранительных органов по факту инцидента на данный момент не поступало.

Ранее в Псковской области заметили неодетого мужчину, который бегает по улице.