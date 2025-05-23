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Владельцам домашних животных объяснили, как ухаживать за их шерстью в жару

Доцент Меликова: шерсть питомцев нуждается в вычесывании в жару
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Еженедельное вычесывание с помощью специальных резиновых перчаток или фурминатора требуется для ухода за шерстью домашних животных в жаркую погоду. Об этом Life рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

По ее словам, это поможет удалить ненужные волоски и улучшить циркуляцию воздуха у кожи.

«Длинношерстных животных необходимо расчесывать ежедневно с использованием пуходерки, при этом особое внимание следует уделять зонам за ушами и в паховой области, где чаще всего образуются колтуны. Существуют специальные спреи с пантенолом — их применение помогает снизить электростатизацию шерсти и облегчает расчесывание», — отметила Меликова.

Эксперт отметила, что в жару стоит также проводить питомцам гигиеническую стрижку шерсти, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Во время мытья животных рекомендуется использовать шампуни с ментолом или экстрактом алоэ, которые создадут ощущение свежести. После процедуры она советует наносить кондиционер с UV-фильтрами, чтобы защитить кожу от вредного солнечного воздействия.

Отдельно следует следить за питанием питомцев. Они должны получать достаточное количество витаминов группы B и жирных кислот омега-3, чтобы интенсивность линьки уменьшилась.

Ветеринар Антон Моднов до этого говорил, что снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Кроме того, важно наладить рацион питомца и обеспечивать постоянный доступ к чистой питьевой воде, например, установить поилку-фонтан.

Ранее ветеринар объяснила, как спасти собаку от догхантеров.

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