Российского тренера по фигурному катанию обвинили в растлении учениц

NGS.ru: в Новосибирске тренера по фигурному катанию обвинили в растлении учениц

В Новосибирске местного тренера по фигурному катанию заподозрили в развращении подопечных. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в городской спортивной школе. Матери нескольких несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера в развратных действиях в отношении девочек. Первые заявления поступили еще в апреле, но тогда в возбуждении дела было отказано.

Однако 26 мая следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

В школе, где работал подозреваемый, допускали возможность оговора из мести. Родители утверждают, что после их обращений у детей возникли проблемы с участием в соревнованиях.

Ранее неизвестный напал на российскую школьницу со спины и стал ее домогаться.