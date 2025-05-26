Вор проник в квартиру москвички и украл сейф с 10 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве вор украл из квартиры женщины 10 млн рублей

В Москве неизвестный проник в квартиру местной жительницы и украл сейф с 10 млн рублей внутри. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире на Волоколамском шоссе. Пока 29-летняя хозяйка находилась в другом городе, злоумышленник проник в жилище и вынес сейф. В нем хранилось свыше 10,2 миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Следствие устанавливает личность преступника и способ проникновения в квартиру.

До этого в Башкирии курьер мошенников вынес из квартиры пенсионерки сейф с 3 млн рублей. Позже злоумышленник вскрыл его болгаркой. Личность пособника мошенников быстро установили, мужчина задержан.

Ранее в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом.