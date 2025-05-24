В Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом

В Бежецке пожилая женщина смогла дать отпор незнакомке, которая пробралась в ее дом и пыталась ограбить. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

По данным следствия, 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей.

Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело о попытке грабежа. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тюмени сантехник избил и ограбил 98-летнюю пенсионерку в ее квартире. К потерпевшей в квартиру постучался неизвестный, когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на нее и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги, женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.

Ранее россиянин поехал с возлюбленной на отдых, украл у нее миллион и сбежал.