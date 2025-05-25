В Башкирии курьер мошенников вынес из квартиры пенсионерки сейф с 3 млн рублей

В Башкирии поймали пособника телефонных мошенников, который украл у пенсионерки сейф с миллионами и драгоценностями. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Неизвестные связались с 87-летней женщиной под видом силовиков и сообщили, что ее сын якобы стал виновником ДТП и ему срочно нужны деньги. Сначала женщина сняла со счета 150 тысяч рублей накоплений, а после второго звонка осталась без сейфа с драгоценностями и 3 млн рублей.

Аферисты отправили к своей жертве курьера, 25-летний мужчина приехал в квартиру к потерпевшей и забрал металлический сейф. Позже злоумышленник вскрыл его болгаркой. Личность пособника мошенников быстро установили, мужчина задержан. Он признался, что украденное отправил на попутной машине неким кураторам в Подмосковье, оставив себе лишь небольшую часть.

Известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мошенники обманули профессора МГУ на 52 млн рублей.