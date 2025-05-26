В ГД внесли законопроект о пенсии детям, зачатым методом ЭКО

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект, гарантирующий страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца. Об этом сообщает ТАСС.

Проектом федерального закона предлагается ввести новый вид социальной пенсии — для детей, рожденных в течение 300 дней после смерти лица, отцовство которого было установлено судом. Этим детям будут предоставлены те же права, что и у тех, оба родителя которых неизвестны.

Конституционный суд РФ ранее подчеркивал, что в системе соцобеспечения нет регулярных выплат ребенку, зачатому с помощью репродуктивных технологий после смерти супруга его матери.

До этого ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для бездетных россиян. Журналист считает, что подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в стране. По его мнению, нынешние методы не дают эффекта, в связи с чем требуют пересмотра.

Ранее Ксения Собчак выступила против отмены пенсии для повышения демографии.