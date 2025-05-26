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В Башкирии мужчина попытался изнасиловать школьницу и попал под суд

В Башкирии мужчину арестовали за попытку надругаться над девушкой
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Shutterstock

Жителю Уфы избрали меру пресечения в рамках дела о попытке надругательства над школьницей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Мира. По версии следствия, 21-летний молодой человек напал на 16-летнюю пострадавшую в подъезде дома. Однако она стала звать на помощь и позвонила брату, мужчина тем временем скрылся.

Позже подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Фигуранта отправили под арест.

«В ходе расследования проведены осмотр места происшествия, допросы обвиняемого и потерпевшей, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

Сотрудники ведомства не исключают, что юноша может быть причастен к другим преступлениям.

До этого в Ленобласти неизвестный надругался над 16-летней девушкой. Мужчина дважды надругался над школьницей в местном пункте выдачи заказов.

Ранее в Петербурге нелегала обвинили в изнасилованиях девушки-подростка.

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