В Башкирии мужчина попытался изнасиловать школьницу и попал под суд

Жителю Уфы избрали меру пресечения в рамках дела о попытке надругательства над школьницей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Мира. По версии следствия, 21-летний молодой человек напал на 16-летнюю пострадавшую в подъезде дома. Однако она стала звать на помощь и позвонила брату, мужчина тем временем скрылся.
Позже подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Фигуранта отправили под арест.
«В ходе расследования проведены осмотр места происшествия, допросы обвиняемого и потерпевшей, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.
Сотрудники ведомства не исключают, что юноша может быть причастен к другим преступлениям.
До этого в Ленобласти неизвестный надругался над 16-летней девушкой. Мужчина дважды надругался над школьницей в местном пункте выдачи заказов.
Ранее в Петербурге нелегала обвинили в изнасилованиях девушки-подростка.