В Ленобласти неизвестный дважды изнасиловал школьницу в пункте выдачи

В Ленобласти мужчина надругался над школьницей в пункте выдачи

В Сосновом Бору неизвестный мужчина надругался над 16-летней школьницей в помещении пункта выдачи заказов и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 55-летний местный житель. Мужчина сообщил, что днем 24 и днем 25 мая неизвестный изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь.

Оба нападения произошли в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов по улице Молодежной. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, особых примет насильника пострадавшая не запомнила.

До этого сообщалось, что дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области. Местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее нелегал почти полгода насиловал 16-летнюю девушку в Петербурге.