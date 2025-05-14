В Ленобласти охранник СНТ выстрелил в лоб агрессивному незнакомцу

В Кировском районе Ленинградской области охранник вмешался в ссору пьяных мужчин и выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Об этом сообщает 47channel.

Инцидент произошел в СНТ «Локомотивное депо». Охранник садоводства получил жалобу на двух мужчин, которые агрессивно вели себя в помещении контрольно-пропускного пункта. 64-летний мужчина застал на месте трех нетрезвых незнакомцев, которые начали с ним словесную перепалку.

В ходе конфликта один из пьяных приятелей ударил охранника по лицу, в ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Хулиган попытался схватить пенсионера за руку, резиновая пуля попала ему в лоб. Пострадавший дебошир госпитализирован с травмой головы в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С места происшествия полицейские изъяли травматический пистолет, разрешение на ношение оружия и четыре патрона.

Ранее в Ленобласти охраннику выстрелили в глаз во время обхода территории.