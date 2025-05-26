Пермячка извинилась перед верующими за откровенную фотосессию у храма

Россиянка извинилась за фотосессию в лифе у православного храма в Перми

Жительница Перми, устроившая фотосессию в лифе на фоне забора с крестами вблизи православного храма, принесла извинения перед верующими. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моей целью не было оскорбить чувства верующих. Эти снимки создавались исключительно для демонстрации красоты и эстетики женского тела», – заявила она в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Кроме того, девушка признала ошибку и заявила, что не намерена повторять подобные действия.

На прошлой неделе в местных соцсетях появились фотографии девушки в лифе и штанах на фоне ограждения с большими крестами. Снимки спровоцировали волну негодования среди пользователей.

Когда модель потребовала от местных пабликов удаления публикации, следственные органы уже начали проверку по части 1 статьи 148 УК РФ — оскорбление чувств верующих. Выяснилось, что фотографии были сделаны у православного храма в Дзержинском районе Перми.

Ранее в Петербурге девушка помочилась у Казанского собора и стала фигуранткой уголовного дела.