Полиция проверяет пермячку, устроившую откровенную фотосессию на фоне ограды с крестом

Фотосессия в нижнем белье у православного храма вызвала скандал в Перми

Жительница Перми вызвала скандал своей фотосессией на фоне церковной ограды с крестами, сообщает «Пермь активная».

Недавно девушка опубликовала в своем личном Telegram-канале несколько снимков в нижнем белье. Фотосессия прошла на фоне ограды местной церкви с православными крестами. Снимки разошлись по новостным пабликам в соцсетях, и пользователи обвинили девушку в неуважении к религиозным символам.

Сама Елизавета заявила, что никого не хотела оскорбить, а этой съемкой лишь продемонстрировала свое творческое видение. Кроме того, девушка осталась недовольной публикацией фотографий на сторонних ресурсах без указания ее авторства и ссылки на ее канал.

«Не хотела никого задеть за чувства верующих. Концепция данной фотосессии не оскорбление верующих, а посыл был передать искусство и красоту эстетики женского тела и креста, цветовая гамма совпадает, выбран красивый кадр. Это искусство неоготики и мрачноты», — приводит слова Елизаветы издание Properm.

Она попросила паблики удалить ее фото, но было уже поздно. В МВД по Пермскому краю заявили о начале проверки из-за скандальных фотографий. Девушке может грозить ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих.

Ранее в Петербурге девушка помочилась у Казанского собора и стала фигуранткой уголовного дела.