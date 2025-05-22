На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция проверяет пермячку, устроившую откровенную фотосессию на фоне ограды с крестом

Фотосессия в нижнем белье у православного храма вызвала скандал в Перми
close
Telegram-канал «Пермь Активная»

Жительница Перми вызвала скандал своей фотосессией на фоне церковной ограды с крестами, сообщает «Пермь активная».

Недавно девушка опубликовала в своем личном Telegram-канале несколько снимков в нижнем белье. Фотосессия прошла на фоне ограды местной церкви с православными крестами. Снимки разошлись по новостным пабликам в соцсетях, и пользователи обвинили девушку в неуважении к религиозным символам.

Сама Елизавета заявила, что никого не хотела оскорбить, а этой съемкой лишь продемонстрировала свое творческое видение. Кроме того, девушка осталась недовольной публикацией фотографий на сторонних ресурсах без указания ее авторства и ссылки на ее канал.

«Не хотела никого задеть за чувства верующих. Концепция данной фотосессии не оскорбление верующих, а посыл был передать искусство и красоту эстетики женского тела и креста, цветовая гамма совпадает, выбран красивый кадр. Это искусство неоготики и мрачноты», — приводит слова Елизаветы издание Properm.

Она попросила паблики удалить ее фото, но было уже поздно. В МВД по Пермскому краю заявили о начале проверки из-за скандальных фотографий. Девушке может грозить ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих.

Ранее в Петербурге девушка помочилась у Казанского собора и стала фигуранткой уголовного дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами