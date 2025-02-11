В Петербурге девушка помочилась на Казанский собор и стала фигуранткой уголовного дела

В Петербурге завели дело на помочившуюся у Казанского собора девушку

В Петербурге девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как помочилась рядом с Казанским собором. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ее действиях обвиняемой усмотрели признаки публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих. По версии следствия, она не только сделала это, но и в последствии сама опубликовала в интернете.

«Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео с девушкой, о котором идет речь, появилось в интернете в начале января. На кадрах заметно, что она помочилась около Казанского собора. Сама девушка, по данным местного издания, заявила, что ролик был смонтирован таким образом, чтобы казалось, что она делает это около храма.

В отношении обвиняемой составили протокол о мелком хулиганстве.

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