В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять детей учиться в новогодние каникулы

Во время зимних каникул школьников не стоит загружать домашней работой, но обязательно просить почитать — минимум час в день. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Решение проблемы высокой загруженности детей в школах сейчас является одним из основных направлений работы комитета по просвещению. Много жалоб от родителей на то, что у детей не остается времени на прогулку, на отдых, на игры. Но все же это не значит, что во время каникул ребенок не должен брать в руки книгу. Я даю сыну возможность отдохнуть, но при условии, что хотя бы час в день он должен посвятить чтению книги или решению задач. Это важно для развития мозга. Еще разрешаю отступать от правил, рекомендуемой литературы, и выбрать что-то самому — то, что ему по душе и хочется читать. А вот загружать домашней работой не нужно, надо дать ребенку отдохнуть в праздники», — сказала Лантратова.

27 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента планирует включить вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников в приоритеты на следующий год и совместно с правительством выработать решения. Володин отметил, что в его Telegram-канале ранее обсуждалась проблема высокой загруженности детей, которые тратят на учебу 8–10 часов в сутки. Среди основных причин были указаны сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, шестидневка, занятия после школы и обучение во вторую смену.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников. Он отметил, что федеральные образовательные стандарты необходимо пересмотреть.

Ранее педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников.