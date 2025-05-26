Зима вернулась в регионы Урала и Зауралья

В конце прошлой недели резкое похолодание вернулось в регионы Урала и в Зауралья. Об этом сообщили синоптики Центра «Фобос».

Снег выпал в Курганской области и на Среднем Урале — в том числе в Екатеринбурге. В городе Когалым Ханты-Мансийского АО шторм повалил деревья и повредил крышу здания. Несмотря на конец мая, подобная погода в этих регионах считается нормальной — здесь снежные сюрпризы возможны даже в июне, отмечают синоптики.

В Центре «Фобос» объяснили, что причиной резкого похолодания стал антициклон, накрывший европейскую часть страны, из-за которого атлантические циклоны огибают его по северной дуге, унося с собой арктический холод вглубь страны.

При этом в Москве на выходных воздух прогревался до +27 °C, что выше даже июльской нормы.

В ближайшее время ситуация изменится — европейскую часть России накроет небольшое похолодание, а снегопады с Урала переместятся в Западную Сибирь. Однако такая погода долго не продлится — вскоре жара из Европейской России охватит почти всю территорию страны, прогнозируют синоптики.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели. Чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C. По его словам, ночные температуры до пятницы останутся в пределах +13°C — +18°C, а в центре города — до +20°C.

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