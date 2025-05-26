На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зима вернулась в регионы Урала и Зауралья

Центр «Фобос»: на Урал и Зауралье обрушились майские снегопады
close
Telegram-канал «Mash»

В конце прошлой недели резкое похолодание вернулось в регионы Урала и в Зауралья. Об этом сообщили синоптики Центра «Фобос».

Снег выпал в Курганской области и на Среднем Урале — в том числе в Екатеринбурге. В городе Когалым Ханты-Мансийского АО шторм повалил деревья и повредил крышу здания. Несмотря на конец мая, подобная погода в этих регионах считается нормальной — здесь снежные сюрпризы возможны даже в июне, отмечают синоптики.

В Центре «Фобос» объяснили, что причиной резкого похолодания стал антициклон, накрывший европейскую часть страны, из-за которого атлантические циклоны огибают его по северной дуге, унося с собой арктический холод вглубь страны.

При этом в Москве на выходных воздух прогревался до +27 °C, что выше даже июльской нормы.

В ближайшее время ситуация изменится — европейскую часть России накроет небольшое похолодание, а снегопады с Урала переместятся в Западную Сибирь. Однако такая погода долго не продлится — вскоре жара из Европейской России охватит почти всю территорию страны, прогнозируют синоптики.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели. Чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C. По его словам, ночные температуры до пятницы останутся в пределах +13°C — +18°C, а в центре города — до +20°C.

Ранее врач рассказал, как питаться пожилым в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами