В Японии клиника по борьбе с курением выплатит $30 тыс. за курящих врачей

В Японии клиника по помощи в борьбе с курением выплатит пациентам 4,5 млн йен за то, что сотрудники больницы тайно курили прямо в помещениях, пишет NHK.

В больнице Красного Креста в Гифу было зафиксировано серьезное нарушение внутренних правил. Выяснилось, что 16 сотрудников больницы – в том числе медсестры, врачи и административный персонал – длительное время курили на территории учреждения, где с 2005 года действовал полный запрет на курение.

Это стало большим разочарованием для пациентов и общественности, поскольку больница активно продвигала здоровый образ жизни и даже открыла специализированный кабинет помощи при отказе от курения.

По правилам японского национального медицинского страхования, чтобы получать государственные выплаты за лечение в таких центрах, учреждение обязано обеспечить полный запрет на курение на всей своей территории. Поскольку это требование не соблюдалось, больница приняла решение вернуть около $30 тысяч, полученных неправомерно за период с июня 2006 года по 2024 год. Компенсации подлежат около 750 пациентов, а также соответствующие фонды медицинского страхования.

«Мы глубоко сожалеем, что подобное произошло в учреждении, которое должно быть лидером в вопросах здоровья населения», – говорится в официальном обращении больницы.

Ранее лидера сборной Японии отстранили от Олимпиады из-за курения и алкоголя.