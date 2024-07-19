Лидера сборной Японии отстранили от Олимпиады из-за курения и алкоголя

Лидер японской сборной по спортивной гимнастике, 19-летняя Сёко Мията, не выступит на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже из-за нарушения правил в национальной команде. Об этом сообщает Kyodo.

В Японии курить и употреблять алкоголь разрешается с 20 лет. 19-летняя Мията призналась, что с конца июня один раз пила и один раз курила после того, как вернулась в Токио с тренировочной базы команды в Монако, о чем сообщила японская ассоциация гимнастики на пресс-конференции.

Мията выиграла бронзовую награду чемпионата мира — 2022 в упражнениях на бревне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее игрок сборной Австралии ампутировал себе палец ради Олимпиады.