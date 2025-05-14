В Приамурье уходящий от полиции «гонщик» перелетел через разрытую дорогу

В Благовещенске водитель перелетел через разрытую дорогу, скрываясь от полиции

В Благовещенске водитель, пытавшийся скрыться от полиции, перелетел через разрытую коммунальщиками дорогу. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, это произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Амурской. Несмотря на выставленное ограждение, водитель на большой скорости преодолел ремонтируемый участок дороги и приземлился на другой ее стороне.

«Авто такого обращения не выдержало и рассыпалось на части», — говорится в публикации.

Днем 15 января бывший сотрудник Следственного комитета угнал внедорожник Range Rover во Владивостоке, снес двери местного храма, протаранил автомобиль дорожно-патрульной службы и въехал в автобус. Мужчину возмутило, что в храме разрешали ставить только купленные у них свечи. Угонщика задержали, он передал привет чиновникам, назвал их взяточниками и дал им сутки, чтобы покинуть страну. Мужчину попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Прибор показал ноль промилле.

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