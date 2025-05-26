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Огородник запугивал председателя СНТ игрушечным пистолетом из-за отключения воды

В Бурятии огородник устроил разборки с пистолетом из-за отключения воды
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Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии»

В Бурятии огородник не справился с эмоциями из-за отключения воды на его участке в СНТ и пошел разбираться с председателем товарищества. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии».

Инцидент произошел на территории товарищества «Зенит». Как рассказали очевидцы, в поселке перегорела проводка, из-за чего остановилась подача воды. Один из владельцев участков начал агрессивно выражать недовольство сложившейся ситуацией: сначала он делал это в общем чате, затем — пришел на общее собрание дачников.

«Члены правления у нас все пожилые, совсем старички. Он начал на них кидаться. Одного головой ударил – его успокоили. На второго с кулаками полез – его мужчины вытолкали на улицу, чтобы протрезвел. Тогда он вытащил пистолет и начал целиться в людей. Его скрутили и вызвали полицию», — рассказал очевидец.

Позже выяснилось, что пистолет, который напугал дачников на собрании, был игрушечным.

В отношении нарушителя общественного спокойствия правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее суд обязал жителя Тверской области, обматерившего соседа по даче в чате СНТ, оплатить штраф.

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