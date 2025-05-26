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Жесткую посадку Ан-24 «со снопом искр» в Иркутской области сняли на видео

На видео попал момент жесткой посадки Ан-24 в Иркутской области

Момент с жесткой посадкой самолета Ан-24 в Иркутской области попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в аэропорту Киренска в Иркутской области. По данным канала, во время посадки у самолета подломилась стойка шасси, в результате он «с эффектным снопом искр» прокатился по полосе.

Аэропорт Киренска был вынужден временно приостановить работу. Сообщается, что других рейсов на сегодня запланировано не было.

По данным региональной прокуратуры, самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска. После жесткой посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, самолету уже 51 год — он был выпущен в 1973 году.

Пассажиры рассказали, что после посадки почувствовали жесткое торможение, а затем запах гари от тормозных колодок. В салоне началось задымление. По данным канала, на борту находились 46 пассажиров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.

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