Суд по делу об отравлении журналистки Паперной начался в Ташкенте

В Ташкенте начался суд по делу об отравлении журналистки Паперной в гостинице

В Ташкенте начался суд по делу об отравлении российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание проходит в Яккасарайском районном суде по уголовным делам, в зал доставили четверых обвиняемых: владельца гостиницы, двух сантехников и продавца неисправного отопительного котла. Им вменяются статьи о выполнении опасных работ и самоуправстве, максимальное наказание по делу — до 12 лет лишения свободы.

Трагедия произошла 22 октября 2024 года — Паперную и Радченко нашли в номере гостиницы «Караман палас». В соседнем номере также обнаружили жителя Узбекистана без признаков жизни. Как установила судебно-химическая экспертиза, в крови у троих было соединение гемоглобина с угарным газом.

По информации местного издания Kun.uz, экспертиза признала оборудование отопительной системы гостиницы устаревшим. Кроме того, при монтаже были удалены важные технические элементы, что и привело к утечке газа и трагедии.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.