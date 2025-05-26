В Калининграде задержали пособников украинских спецслужб

ФСБ: шестерых человек задержали в Калининграде за мошеннические интернет-звонки

Шестерых россиян задержали в Калининграде за совершение мошеннических интернет-звонков, организатором которых был представитель специальных служб Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным ведомства, под стражей оказались молодые люди 2000–2002 годов рождения. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности преступного сообщества и незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные.

В заявлении подчеркивается, что организатором мошеннической схемы был представитель украинских спецслужб. Соответствующие структуры использовали СИМ-боксы, чтобы перенаправлять телефонные вызовы через интернет в мобильные сети. Таким образом они создавали необходимые условия для совершения мошеннических действий, а также хищения имущества граждан РФ и различной компьютерной информации.

22 мая в Центре общественных связей ФСБ РФ рассказали, что спецслужбы Украины начали чаще использовать мессенджеры Telegram и WhatsАpp для вербовки людей. В том числе пользователей данных ресурсов пытаются привлечь к участию в диверсионной деятельности.

Ранее в сети появилось видео с задержанием подростков из Тверской области, готовивших поджог здания министерства обороны РФ.