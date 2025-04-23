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Женщина не смогла смириться с расставанием и похитила жену своего бывшего

Американка похитила новую жену экс-бойфренда под видом задержания
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Police Department

Во Флориде женщина похитила супругу своего бывшего партнера, выдавая себя за сотрудницу иммиграционной полиции. Об этом сообщает People.

В четверг, 10 апреля, 52-летняя Латранс Бэттл вошла в гостиницу, где работала новая возлюбленная ее бывшего партнера. Бэттл подошла к женщине и заявила, что она пришла задержать ее. Она выдавала себя за сотрудницу иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и была одета в черную рубашку с соответствующей аббревиатурой, а также показала женщине визитную карточку из офиса шерифа.

Помимо того, американка имела при себе «ручную рацию» и смогла напугать соперницу, которая только «находится в процессе получения вида на жительство в Соединенных Штатах». У эмигрантки не возникло сомнений в законности происходящего, и она пошла за похитительницей добровольно, но оказавшись в машине, попыталась связаться со своим адвокатом и мужем. Однако Бэттл вырвала у нее телефон.

Похитительница заявила, что они направляются в офис шерифа, но вместо этого отвезла потерпевшую в жилой комплекс и сказала, что теперь ей придется «страдать от последствий действий своего мужа». Женщине удалось сбежать из плена с помощью соседа злоумышленницы и сообщить о произошедшем в полицию и супругу.

На следующий день Бэттл, пытавшуюся покинуть штат, задержали по дороге в Алабаму. Ей уже предъявили обвинение по нескольким статьям, включая похищение с целью совершения тяжкого преступления и нарушение испытательного срока с целью совершения тяжкого преступления. Какое наказание грозит американке, не уточняется.

Ранее россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим муже.

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