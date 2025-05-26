Пассажиры возмутились таксистом, который берет деньги за регулировку кондиционера и кресел

Житель Сингапура возмутился водителем такси, который взимает дополнительную плату за регулировку кондиционера и сиденья. Мужчина опубликовал сообщение на портале Reddit. На это обратили внимание журналисты Must Share News.

Мужчина опубликовал скриншот сообщения, которое пришло ему 23 мая на телефон, когда он совершал поездку на такси. В нем говорилось о том, что за настройку кондиционера и регулировку кресла в салоне будут списываться дополнительные деньги. Пассажир удивился таким правилам и поинтересовался у других жителей, приходили ли им подобные уведомления. В комментариях к посту пользователи портала разделили возмущение автора и высказались против подобных нововведений.

Также высказался и представитель автоперевозчика. Он написал, что водитель не может взымать с пассажиров дополнительную плату за описанные услуги, и тем более ставить человека перед фактом: уведомлять его о том, что с его карты могут списать средства на полпути до места назначения. В компании подчеркнули, что описанный сингапурцем случай произошел из-за водителя, который проявил неуместную инициативу, отправив ему сообщение.

Ранее стало известно, что водители с иностранными правами нашли лазейку для трудоустройства в такси.