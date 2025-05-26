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Врач рассказала, какие тренировки помогут понизить артериальное давление

Врач Тихомирова: планка поможет понизить артериальное давление
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Shutterstock

Занятия спортом помогут пациентам справиться с гипертонией и понизить артериальное давление. Об этом kp.ru рассказала эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health Мария Тихомирова.

«Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления. Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик», подойдут», — уточнила эксперт.

По ее словам, в ходе изометрических упражнений мышцы остаются напряженными, но не растягиваются. Они улучшают работу сосудов и помогают снизить давление. Тихомирова также призвала выполнять аэробные нагрузки. К ним относятся ходьба, плавание или легкий бег. Это позволит стабилизировать давление без медикаментов, заключила она.

Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова говорила, что коварство артериальной гипертензии (повышенное артериальное давление) заключается в том, что до появления осложнений человек может даже не догадываться о наличии проблемы. Чтобы избежать серьезных последствий, специалист посоветовала регулярно измерять давление, начиная с 40 лет.

Ранее сообщалось, что новое лекарство поможет снизить давление, когда не помогают обычные препараты.

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