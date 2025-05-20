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Врач назвала простой способ избежать последствий гипертонии

Врач Чиркова: регулярно измеряя давление, можно избежать последствий гипертонии
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Коварство артериальной гипертензии (повышенное артериальное давление) заключается в том, что до появления осложнений человек может даже не догадываться о наличии проблемы. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

Чтобы избежать серьезных последствий, специалист посоветовала регулярно измерять давление, начиная с 40 лет.

«Если же ваши родственники, например, страдают гипертонией, или кто-нибудь из ваших родителей имели в анамнезе инфаркт или инсульт, измерять артериальное давление нужно уже раньше», — подчеркнула Чиркова.

Она добавила, что факторами, способствующими развитию болезни, являются малоподвижный образ жизни, избыточное потребление соли, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, лишний вес, а также высокие психоэмоциональные нагрузки.

Недавно американские ученые из Тулейнского университета в Луизиане выяснили, что люди с высоким артериальным давлением могут полностью устранить риск преждевременного летального исхода, контролируя ключевые показатели здоровья.

По данным экспертов, пациенты с гипертонией, взявшие под контроль хотя бы четыре из восьми факторов, снижали риск раннего ухода из жизни до уровня людей без повышенного давления.

Ранее врач рассказал, как не стать молодым гипертоником.

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