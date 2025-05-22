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Обещавший россиянке безбедную жизнь альфонс сбежал с ее миллионами

Обещавший безбедную жизнь 58-летней калининградке альфонс украл у нее 3 млн
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Shutterstock

В Калининграде 58-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По словам женщины, она познакомилась с мужчиной, и через время у них завязались романтические отношения. Как рассказала потерпевшая, мужчина рассказал, что мечтает открыть бизнес и обеспечить им «безбедную жизнь». Под этим предлогом он убедил свою возлюбленную передать ему 3 млн рублей. Как только женщина выполнила его просьбу, он пропал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. Мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области альфонс убедил женщину продать машину, а деньги отдать ему.

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