Врач рассказала, кому лучше не увлекаться квасом

Есть множество способов приготовления домашнего кваса, и только от рецепта зависит, каким будет напиток: кислым или сладким, сильно- или слабогазированным, безопасным для детей или с таким содержанием спирта, что его можно будет приравнять к пиву. На производстве такого разнообразия нет. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Квас там готовят примерно по одной схеме, и готовый продукт официально считается безалкогольным. Хотя спирт там все-таки присутствует, как и в любом продукте брожения. По закону, в магазинном квасе его должно быть не больше 1,2%, но, как правило, к верхней границе нормы ни одна марка кваса даже не приближается: доля спирта в напитках незначительна и на организм взрослого человека никак не влияет. Бывает, что из-за нарушений на производстве квас продолжает бродить в таре, в таком случае есть риск купить «хмельной» напиток. Но даже перебродивший квас скорее атакует органы пищеварения, чем ударит в голову. Если же есть опасения, что окрошка получилась «под градусом», за руль после нее лучше не садиться, а подождать не менее получаса в тени», — объяснила врач, эксперт Лаборатории «Гемoтест».

Говоря о пользе кваса, обычно упоминают содержание в нем витаминов группы В, а также его позитивное влияние на пищеварение.

«Но нужно отметить, что витаминов в нем не настолько много, чтобы он мог закрыть дневную потребность человека. Его особая польза для пищеварения тоже не доказана: квас полезен даже меньше, чем другие ферментированные продукты, в числе которых кефир и квашеные овощи. Причем людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас, как правило, не рекомендуют: углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе», — сказала она.

В покупном квасе часто содержится большое количество сахара, поэтому его лучше не употреблять людям, у которых диагностирован диабет или есть риск его развития. Также квас противопоказан людям с аллергией на ингредиенты в его составе, в первую очередь на злаки и дрожжи.

«Квас не стоит давать детям до 3–5 лет: много сладкого и пузырьки газа могут вызвать вздутие и боли в животе. Примерно лет с 7 квас можно предлагать понемногу (не больше 50 мл), всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма», — посоветовала эксперт.

Здоровым людям тоже не стоит слишком увлекаться квасом — как, впрочем, и любым сладким слабогазированным напитком с минимальным процентом алкоголя. Но пара стаканов в день вреда не принесет, особенно если не употреблять чересчур холодным. Ледяной напиток в жару создает перепад температур в организме, что повышает риск ангины и повреждает эмаль зубов.

«Есть мнение, что квас — лучший напиток для утоления жажды, так как хорошо восстанавливает водно-солевой баланс. Это не так. В квасе много углеводов и сахара, а нужных минералов минимум. При обезвоживании поможет вода, простая или минеральная, либо специальный напиток с электролитами. Прохладный квас приятно выпить в жару, но воду он не заменит», — резюмировала врач.

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