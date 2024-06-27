Врач рассказала о пользе и вреде окрошки на квасе

Окрошка, заправленная квасом, может нормализовать обменные процессы в организме. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, квас оказывает положительное воздействие на потенцию, может укрепить мышечную силу, регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта, а также препятствовать размножению вредных и болезнетворных микробов. При этом такой вариант блюда не подойдет людям с гастритом и язвенной болезнью, потому что этот напиток может спровоцировать обострение, вызвать изжогу и дискомфорт. Помимо этого, его лучше не исключить из рациона людям с болезнями печени и желчных путей, камнями в желчном пузыре, добавила врач.

«Сама по себе окрошка — это отличное сочетание продуктов. Даже вареная картошка его не портит, хотя ее стоит класть поменьше. Правда, колбасу все же лучше заменить отварным мясом. Для более насыщенного вкуса — говядина (кто-то добавляет отварной язык). Для худеющих — отварная куриная грудка», — заключила Денисенко.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова до этого говорила, что окрошку на основе кисломолочных продуктов можно есть несколько раз в неделю.

Ранее диетолог рассказала, с какими продуктами полезно сочетать шашлык.