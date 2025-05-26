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ФСБ показала видео задержания участников террористической ячейки

ФСБ показала видео задержания террористов-пропагандистов в Нижегородской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания членов международной террористической организации, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как несколько силовиков силой вытаскивают из белого автомобиля подозреваемого, после чего сковывают его в наручники. Второго подозреваемого ловят на улице. Еще нескольких человек задерживают в многоквартирном доме. Силовики также засняли обнаруженные в квартире документы и пропагандистские материалы.

По данным ФСБ, всего в Нижегородской области задержано семь участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации, которых курировал эмиссар из Польши. Задержанные — граждане центральноазиатской страны. Подозреваемые распространяли среди мусульман и мигрантов террористическую идеологию и привлекали новых сторонников.

Следственным подразделением УФСБ России по Нижегородской области в отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, ее рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены на родину.

Ранее появились кадры рейдов по нелегальным оружейным мастерским.

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