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«Марш» гигантской саранчи в соседней с РФ стране попал на видео

Orda: в Казахстане зафиксировано массовое нашествие саранчи

В Кызылординской области Казахстана зафиксировано массовое нашествие саранчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Orda» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

Сообщается, что для борьбы с «маршем саранчи» в регионе создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области.

По данным ведомства, на данный момент уже обработано свыше 10,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель из запланированных 17,1 тыс. гектаров. Защитные мероприятия проведены в сельских округах Каракум, Сазды, Аккум, Косаман и Жинишкекум Аральского района.

Для противодействия вредителям используются два легких авиационных судна, два сверхлегких самолета, 12 наземных агрегатов, пять дронов и 45 ранцевых опрыскивателей. В мониторинговых работах задействованы 48 специалистов.

Общая площадь земли, подлежащей обработке, оценивается в 60 тыс. гектаров. Всего обследовано 445,8 тыс. гектаров на наличие личинок саранчовых. На данный момент повреждений посевов сельскохозяйственных культур не выявлено.

До этого отдыхающие во Вьетнаме и Индонезии пожаловались на нашествие ядовитых жуков томкатов. Туристы находят их не только на территории отелей, но и внутри номеров, в том числе на верхних этажах многоэтажек.

Ранее российские туристы подверглись атаке комаров в Египте.

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