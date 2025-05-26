«Марш» гигантской саранчи в соседней с РФ стране попал на видео

В Кызылординской области Казахстана зафиксировано массовое нашествие саранчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Orda» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

Сообщается, что для борьбы с «маршем саранчи» в регионе создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области.

По данным ведомства, на данный момент уже обработано свыше 10,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель из запланированных 17,1 тыс. гектаров. Защитные мероприятия проведены в сельских округах Каракум, Сазды, Аккум, Косаман и Жинишкекум Аральского района.

Для противодействия вредителям используются два легких авиационных судна, два сверхлегких самолета, 12 наземных агрегатов, пять дронов и 45 ранцевых опрыскивателей. В мониторинговых работах задействованы 48 специалистов.

Общая площадь земли, подлежащей обработке, оценивается в 60 тыс. гектаров. Всего обследовано 445,8 тыс. гектаров на наличие личинок саранчовых. На данный момент повреждений посевов сельскохозяйственных культур не выявлено.

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