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В Нижегородской области вскрыли ячейку террористов

ФСБ: в Нижегородской области вскрыли ячейку террористов, курируемую из Польши

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали членов подпольной террористической группы, которая, по данным спецслужбы, координировалась представителем запрещенной организации, находящимся в Польше. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали семь граждан одной из стран Центральной Азии. По информации силовиков, участники ячейки распространяли радикальную идеологию среди местных мусульман и трудовых мигрантов, а также пытались привлечь новых сторонников. Пропаганда, по версии ФСБ, велась под прикрытием тайных встреч и была направлена на захват власти и создание так называемого «Всемирного халифата».

Во время обысков по адресам проживания фигурантов были изъяты экстремистские материалы, средства связи и электронные устройства, применявшиеся в противоправной деятельности.

Против двух предполагаемых лидеров возбуждены уголовные дела. Остальных участников задержали по административной статье — их планируют депортировать.

Ранее в России накрыли более 60 подпольных оружейных мастерских за два месяца.

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