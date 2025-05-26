Появились подробности взрыва на железной дороги в Белгородской области

SHOT: неизвестные заложили шесть СВУ на железной дороге в Белгородской области

В Белгородской области неизвестные заложили шесть самодельных взрывных устройств на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, СВУ были размещены вдоль путей на расстоянии около полутора метров друг от друга.

Инцидент произошел накануне вечером в Новооскольском округе с грузовым поездом, перевозившим руду. Один из зарядов под рельсами сработал под последним вагоном состава.

В результате сильного взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей. Движение поездов на участке временно приостанавливали, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

Обошлось без пострадавших. После проверки и устранения последствий движение на участке восстановили. Следователи рассматривают версию теракта.

До этого экстренные службы обнаружили подозрительный предмет в центре города Васильевка в Запорожской области. Власти заявили, что опасную находку обезвредят путем контролируемого подрыва. Жителей города призвали не беспокоиться, если они услышат хлопок.

Ранее сообщалось, что ВСУ раскидали в лесах мины-грибы.