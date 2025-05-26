Назван полезный вариант ужина без мяса

Для создания полезного ужина необязательно использовать мясо. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных шеф-поваров.

По их словам, для этого можно использовать булгур, яйца и шпинат. Последний можно заменить на кресс-салат или листья свеклы. Эксперты советуют обжарить на оливковом масле лук, чеснок и морковь, добавить к ним нарезанный шпинат, высыпать 300 г булгура, залить его 600 мл бульона и добавить соль и перец. После того, как крупа впитает всю жидкость, нужно добавить немного сыра и яйцо пашот.

«Если вам сложно приготовить яйцо пашот, его можно просто обжарить», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что сладкое на ужин есть не стоит, поскольку может возникнуть перевозбуждение и, как следствие, нарушение сна. По ее словам, в приеме пищи должен быть источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир. Лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиом кишечника, отметила специалист.

Ранее ученые назвали две привычки, помогающие сохранять стройность.